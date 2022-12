Toro, per Aina tempi di recupero lunghi: ecco quando potrebbe ritornare in campo

Si allontana il giorno del rientro in campo per Ola Aina, il quale è ormai ai box da fine ottobre a causa di un lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro rimediata in allenamento. Essendo coinvolto non solo un muscolo, ma anche il tendine, i tempi di recupero del nigeriano sono e si prospettano ancora lunghi. Per questo, sicuramente non sarà facile vederlo in campo prima della metà di gennaio.