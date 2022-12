Torino, da Djidji alle idee per gennaio: il punto sul mercato difensori

Uno dei ruoli nel Torino che potrebbe avere bisogno di un intervento a gennaio è la difesa. Al momento Juric ha a disposizione cinque difensori per tre posti, numero ragionevole ma che non permette di poter fare il solito gioco delle coppie e per questo un innesto in più servirebbe. Anche perché è uno dei ruoli più a rischio squalifiche e diffide, alle quali vanno poi aggiunti gli infortuni. Inoltre, l'allenatore croato è un grande fan della specializzazione nei ruoli e in questo momento è invece costretto a girare un po' a seconda delle situazioni. Nello specifico, le certezze sono Djidji sul centro destra, Schuurs perno centrale e Rodriguez braccetto di sinistra. Zima e Buongiorno, invece, hanno girato un po'. Il ceco da braccetto di destra e da centrale, mentre Buongiorno da centro sinistra e vertice basso. Insomma, servirebbe un sesto giocatore per permettere a tutti di specializzarsi in un ruolo e basta.