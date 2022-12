Torino, il 3-4-1-2 può essere un’opzione in più per Juric dopo la sosta

Mister Juric torna dalla Spagna con diverse risposte e anche con una nuova possibilità di schierare i granata. Il Torino è sempre sceso in campo con il 3-4-2-1 e così resterà, ma il tecnico in Spagna ha schierato per due volte i suoi affiancando Karamoh a Sanabria. Miranchuk e Vlasic rimarranno dietro al centravanti, però non è detto che il croato possa inserire un uomo in più di fianco alla punta in qualche partita specifica o in situazioni di svantaggio. Per il Toro sarà una variante in più da tenere in considerazione in particolare quando sarà più difficile trovare la via della rete.