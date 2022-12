Calciomercato Torino: Berisha, c’è l’opzione Salernitana

Zero minuti disputati in stagione tra campionato e Coppa Italia, oltre alla forte sensazione di non essere un elemento centrale di questo Torino. Per Berisha , la sessione di calciomercato del prossimo gennaio, potrebbe essere l'occasione giusta per trasferirsi in un club in cui possa avere maggior spazio e più minuti a disposizione. Lui stesso, nella conferenza stampa di presentazione dell'amichevole fra Albania e Italia , aveva detto: “Pensavo di giocare molto di più. Valuto di andare altrove”.

La Salernitana valuta Berisha, ma non solo lui...

Così il portiere diventa un'opportunità per molti club che cercano rinforzi tra i pali. Su tutti la Salernitana, squadra che deve fare i conti con l'infortunio del titolare Sepe (lesione al polpaccio per lui) ed è ora alla ricerca di un sostituto. Il nome di Etrit Berisha, in tal senso, è tra i possibili papabili per il DS Morgan De Sanctis, il presidente Iervolino e l'allenatore Davide Nicola. Il trasferimento però non si può dare per scontato, dato che la società campana sta valutando anche altri portieri come Gollini, Cragno, Sirigu e Radu. Berisha resta sul mercato e ha la valigia in mano: resta da vedere se si troverà la soluzione giusta per lui.