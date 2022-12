Torino, futuro in bilico per Lukic: la sua scelta indirizzerà il mercato granata

Terminato il Mondiale con una deludente eliminazione nel girone, ora Lukic è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Dopo un periodo di vacanze, il numero 10 (al pari dei connazionali Milinkovic-Savic e Radonjic) è giunto a San Pedro del Pinatar per prepararsi al meglio in vista della ripresa della Serie A il 4 gennaio. Le domande relative al suo futuro però sono molte e non ci sono certezze riguardo una permanenza. Lukic sembra essere ormai desideroso di cambiare aria e come ha sottolineato prima dell'inizio dei Mondiali , nel 2023 vuole arrivare dove si è prefissato. Parole che lasciano intendere una voglia di cambiare aria per misurarsi su altri palcoscenici e che si trovano d'accordo con la sua decisione di fine agosto di saltare un allenamento alla vigilia dell'esordio in campionato a Monza per dissidi con la società legati al rinnovo di contratto.

Il Torino e la proposta di rinnovo di contratto: senza accordo possibile addio

In questi giorni in terra spagnola il centrocampista serbo si starà sicuramente confrontando con Juric che potrebbe provare a convincerlo a restare. Il tecnico granata è un grande estimatore del suo numero 10 e non lo lascerà andar via a cuor leggero. Nel frattempo con la società è in ancora in ballo la questione legata al rinnovo di contratto. La volontà della società non manca, resta da capire se c'è anche quella del giocatore. In caso di mancato accordo per un prolungamento la decisione potrebbe essere quella di una cessione già nel mercato di gennaio. In estate Lukic entrerà nel suo ultimo anno di contratto con il Toro (scadenza ad oggi fissata al 30 giugno 2024) e questo toglierebbe potere ai granata in sede di trattativa con altri club. Molto del futuro del mercato del Torino a gennaio dipenderà dalla questione Lukic, sia come profili da andare a cercare e soprattutto come budget di cui il dt Vagnati potrà disporre.