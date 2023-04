Secondo posto nel mirino e Napoli battuto: il gruppo di Scurto è pronto per il rush finale

Roberto Ugliono

La vittoria di Napoli è un altro tassello importante per la Primavera del Torino. Non solo perché mette fine a un tabù, ma anche perché i granata hanno saputo essere più forti di una squadra che da due anni creava tantissimi problemi. Il Napoli di Frustalupi è una squadra spinosa da affrontare e il Toro ha fatto la miglior prestazione contro i partenopei degli ultimi due anni. I ragazzi di Scurto (guidati da Fioratti per l’occasione a causa della squalifica dell’allenatore granata) hanno saputo gestire al meglio la situazione, creando quanto più possibile e riducendo al minimo i problemi (QUI il commento alla partita).

Torino Primavera, fine di un tabù a Napoli: il sogno playoff continua — La frase “prova di maturità” è satura dalla quantità di volte che si è sentita e letta, eppure in questo caso è insindacabile e meritata. I granata hanno fornito una prestazione di spessore proprio per come hanno gestito le situazioni. Gli unici nei rimangono l’espulsione di Weidmann (che peserà soprattutto in vista della sfida contro il Sassuolo) e il contropiede sciupato male da Dell’Aquila. Quest’ultimo però al netto di tutto è perdonabile.

Primavera Torino, il Sassuolo nel mirino — Adesso i granata mettono nel mirino lo scontro diretto con il Sassuolo. Scurto ha recuperato in avanti Caccavo, ma avrà appunto un Weidmann in meno. La forza della squadra ora però sembra essere la consapevolezza (QUI per le pagelle di Napoli-Torino). Il Toro sa e deve sapere di essere una squadra ben oliata e competitiva. E poi c’è la ciliegina sulla torta: tutti sanno essere decisivi e importanti. Il sogno playoff continua, il secondo posto è nel mirino.