Primavera, Fioratti post Napoli-Torino 0-1: “Bisognava soffrire per vincere”

Le dichiarazioni dell'allenatore in seconda del Torino Primavera in seguito alla vittoria ottenuta contro il Napoli

Al termine della partita Napoli-Torino, il tecnico in seconda dei granata Christian Fioratti ha commentato il match ai microfoni della TV ufficiale del club. Fioratti, che ha sostituito quest'oggi lo squalificato Scurto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la vittoria per 0-1 sul campo dei partenopei: “Va fatto un grande plauso ai ragazzi che oggi hanno dato tutto nonostante le due settimane complesse. Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto i tre punti in un campo così difficile. Sapevamo che c’era bisogno di soffrire per guadagnare la vittoria. Loro lottano per l’obiettivo della salvezza e ci aspettavamo questo approccio alla gara. Il nostro gol è di pregevole fattura: siamo stati bravi a sfruttare l’occasione”.