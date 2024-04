Bilancio Torino 2023, cresce il personale: aumenti soprattutto nel vivaio

Il dato relativo ai calciatori della prima squadra è rimasto pressoché invariato: 27 un anno fa, 26 al momento della chiusura dell'ultimo bilancio. In equilibrio invece il dato relativo allo staff tecnico della prima squadra, di 14 persone nel 2023 come era stato al 31 dicembre 2022. L'aumento del personale va dunque ricercato al di fuori di giocatori e staff tecnico della prima squadra.

Vivaio, che crescita: +17 negli staff tecnici

Salta all'occhio l'aumento del personale nel settore giovanile, a partire dai giocatori: 27 contro i 20 del 2022. Ancora più importante il passo in avanti per quanto riguarda gli staff tecnici del vivaio, cresciuti notevolmente. Al 31 dicembre del 2022 risultavano 85, il numero è aumentato fino a 102. Infine, sono aumentati anche i dipendenti che non attingono al calcio giocato in senso stretto: un anno fa erano 26, al 31 dicembre 2023 erano 33.