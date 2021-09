Torino, domani la presentazione di Brekalo, Praet e Zima

Si svolgerà nella sala conferenze dello stadio Olimpico "Grande Torino"

Dopo Berisha, Pjaca e Warming e Pobega, il Torino sta per compltare la presentazione dei nuovi acquisti della sessione estiva del mercato 2021. E' in programma infatti per domani, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, la presentazione ai media di Brekalo, Pjaca e Zima, la quale sarà possibile seguire anche su ToroNews, che la racconterà live con una diretta scritta.