Torino-Salernitana 4-0, Bremer: “Ci mancava questa fiducia, ci servirà in futuro”

Le parole del giocatore granata al termine della partita andata in scena all'Olimpico "Grande Torino"

Al termine del match contro la Salernitana, Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare un netto 4-0, prima vittoria sotto la gestione di Juric, che lo ha visto protagonista con un gol di testa. "E' stata una bella vittoria, ci mancava questa fiducia e un successo largo con quattro gol. Ci serve per il futuro, per la prossima partita". Ora che il gruppo è rinforzato, è importante la collaborazione: "Sì, siamo in tanti, ma tutti mettono del proprio per fare gruppo".