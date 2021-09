Torino, Berisha si presenta: “Io secondo portiere? Le opportunità arriveranno”

Cari amici di Toro News , siamo collegati dalla Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto del Torino Etrit Berisha . Il portiere albanese, arrivato dalla Spal in prestito con obbligo di riscatto a inizio luglio, è introdotto dal responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati.

Prende la parola Vagnati. "Etrit è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni visto il suo curriculum. Io ho avuto la fortuna di portarlo nella mia vecchia società e ho subito capito che è un grande professionista, un ragazzo che non ama perdere nemmeno quando ci sono i tiri in porta in allenamento, ed è quello che fa di lui uno dei portieri in Italia secondo me. Quest'estate ne abbiamo parlato a lungo insieme a lui, abbiamo parlato di quello che poteva essere il suo percorso qui e lui è stato subito molto entusiasta".