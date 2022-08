Torino, match day: alle 21:15 la gara con il Palermo

Esordio ufficiale stagionale per il Torino, che, questa sera - 6 agosto -, alle ore 21:15 scenderà in campo allo stadio Olimpico "Grande Torino" contro il Palermo nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.