Toro, c’è lo zampino di Cataldi dietro la crescita di Vanja: ecco i risultati

Cataldi è arrivato in estate in sostituzione di Di Sarno come preparatore dei portieri: alla lunga i frutti del suo lavoro si stanno vedendo

Massimo Cataldi lavora ormai con Vanja dalla scorsa estate, quando ha ereditato il ruolo da Paolo Di Sarno, e gode sia della fiducia di Cairo che di quella di Juric, che ha favorito il cambio per permettere a Milinkovic di fare il famoso salto di qualità. Nonostante dei difficili primi mesi, già sottolineati in passato , ora Vanja sta mostrando importanti segni di miglioramento, sia nelle prese alte che nel lavoro a terra.

Vanja, parate decisive nelle ultime uscite: c'è lo zampino di Cataldi

Sia a Frosinone che contro l'Empoli, gli interventi di Vanja sono stati decisivi: in Ciociaria è andato giù veloce per parare il tiro da distanza ravvicinata di Kaio Jorge, mentre contro i toscani è stato bravo a neutralizzare Cancellieri. In entrambi i casi sono state parate non semplici ma decisive, per la cui realizzazione, inevitabilmente, non può che esserci lo zampino di Cataldi: alla lunga i frutti del suo lavoro si stanno vedendo, ed il Toro ne sta beneficiando.