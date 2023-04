Onorare la maglia granata

Torna un nuovo appuntamento con la rubrica "La scossa granata", a cura di Michelangelo Suigo

Michelangelo Suigo

Perdere una partita senza subire un tiro in porta? Fatto. Ormai non ci stupiamo quasi più di nulla, ma la partita al Grande Torino contro la Roma ci ha portato l'ennesima novità in casa granata. L'unico tiro in porta dei giallorossi è stato quello su rigore, peraltro quasi respinto dal piedone di Vanja Milinkovic Savic.

Intendiamoci, da parte nostra si è assistito ad uno degli spettacoli in attacco meno edificanti di tutto il campionato, avendo racimolato un unico tiro in porta, all'inizio del secondo tempo con un gran colpo di testa di Miranchuk con parata mostruosa di Rui Patricio (ma la palla verosimilmente sarebbe finita sul palo). La cosa che ha lasciato completamente delusi è aver assistito ad un match nel quale abbiamo subìto il ritmo tremendamente basso della Roma (che a nostro modesto parere è sembrata una squadra senza un vero gioco), senza aver mai cercato di accelerare né di pressare alti per mettere in difficoltà i portatori di palla romanisti.

Una volta preso gol nell'unica occasione giallorossa (rigore al 7' causato da una 'parata' di Schuurs appena dentro l'area), avevamo 90' per rimontare (compreso il recupero accordato), e invece niente. Ancora un regalo, ma questa volta senza grinta. Tanto è vero che Juric, a fine match ha commentato: "Abbiamo regalato un gol, come contro il Napoli. Non può succedere ma sta succedendo spesso. Poi abbiamo avuto qualche palla gol con Pellegri e Miranchuk. Non siamo riusciti a fare gol contro una Roma che si è chiusa e ci aspettava. I regali si pagano ed è giusto così".

Al di là del gap tecnico (indiscutibile verso la Roma così come verso il Napoli), abbiamo visto davvero un brutto Toro, senza idee né voglia e per di più totalmente spuntato: contro la Roma abbiamo accumulato appena 0.26 xG (fonte Understat), il peggior dato stagionale granata. Basti pensare che, su 290 partite giocate finora in questo campionato di Serie A, è il 23° peggior dato di una squadra in una singola partita.

Ma nella conferenza stampa pre Torino-Roma di mister Juric abbiamo scoperto (finalmente?) che l'allenatore croato ritiene incompatibile quello che teoricamente sarebbe il nostro tridente titolare (Vlasic/Miranchuk/Sanabria). Probabilmente ha ragione, perché sono tutti e tre propensi a ricevere la palla sui piedi. E questo è stato un problema in molti match. Sabato, infatti, sono partiti dall'inizio gli ultimi due con Radonjic, che ha giocato un ottimo primo tempo. Ma non sono bastati lui e il solito Ricci, peraltro inspiegabilmente sostituito, a far girare la squadra.

Troppi giocatori sembrano aver perso quella grinta mostrata ad esempio contro il Sassuolo, ed è proprio lo scarso impegno a dare parecchio fastidio. Eppure, in teoria abbiamo ancora cinque partite sulla carta alla nostra portata (Salernitana, Monza, Sampdoria, Spezia, Verona). Altre due difficili ma giocabili (in casa con Atalanta e Fiorentina). Poi ne abbiamo una in casa con l'Inter (complicata anche i nerazzurri non sono infallibili quest'anno) e la trasferta con la Lazio, quasi proibitiva. Perché dovremmo mollare? Forse perché non abbiamo più obiettivi? Varrebbe la pena di considerare che l'obiettivo principale deve essere sempre onorare la maglia granata e i suoi instancabili tifosi.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.