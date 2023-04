Altri due punti buttati. Ma si vedono progressi

Ancora una volta il Toro controlla la partita, crea occasioni (almeno due clamorose, con una traversa incredibile) ma porta a casa solo un pareggio. Un gran gol di Sanabria ha evitato la sconfitta a Sassuolo, che sarebbe stata come minimo beffarda. Senza dubbio due altri punti persi per i ragazzi di Juric, che non sono stati in grado di essere lucidi e cinici abbastanza da capitalizzare la supremazia e le occasioni create. Il gran gol in tuffo di testa di Sanabria (8° centro per lui), su assist di Lazaro, finalmente rientrato dal lungo infortunio, ci ha consentito di pareggiare dopo essere incredibilmente andati sotto al 36'. Un primo tempo da non crederci, con 5-6 palle gol macinate dal Toro e, alla prima occasione avversaria, gol subito (deja vu). Per quanto visto in campo fino a quel momento, ma anche per il resto della partita, avremmo meritato largamente la vittoria, e invece lo stop ci fa riconsiderare alcune cose. A cominciare dalla speranza, remota sì, ma mai sopita, di provare a restare aggrappati a quel 7° posto forse utile per un pass europeo. Per andare in Europa, il nostro amato Toro dovrebbe vincere forse addirittura 7 partite su 10. Difficilissimo. Praticamente impossibile. Ma al di là di questo sogno, che verosimilmente rimarrà tale, la cosa apprezzabile del match con il Sassuolo è che abbiamo visto una mentalità positiva e vincente, tipica di chi ci crede e non molla mai. E questo ci fa sentire tutti un po più orgogliosi di essere Granata. Ci sono poi tre altre cose da sottolineare su quanto visto a Reggio Emilia. La prima: nel 2023 solo due attaccanti hanno segnato più di Tony Sanabria (6 centri) in Serie A. Sono niente di meno che Osimhen (12 reti) e Lautaro Martinez (7 gol). Considerando anche le palle gol fallite in questi tre mesi, decisamente un bel salto in avanti per il nostro numero 9. Juric ha spiegato questo exploit dicendo che il paraguayano gioca più verso la porta. La seconda: la prestazione di Radonjic. Contro il Sassuolo per il serbo 5 tiri, 7 dribbling riusciti, 1 passaggio chiave, 100% di precisione nei passaggi e una traversa pazzesca. Probabilmente la sua migliore partita da quando è al Toro. La terza (ma ormai non fa quasi più notizia): Samuele Ricci ha decisamente fatto il salto di qualità anche dal punto di vista caratteriale. E' ovunque, detta il passaggio, costruisce, verticalizza, contrasta...prende in mano la squadra e la fa girare. Stupisce molto che Mancini non si accorga di uno come lui. Sul fronte infortuni, invece, sono tornati Valentino Lazaro e Miranchuk, mentre ancora terapie per Karamoh e Vieira. Ola Aina ha accusato una lesione al soleo sinistro, mentre Ilic ha un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Sul versante telenovela rinnovo contratto di Juric, forse il tecnico croato ha gettato acqua sul fuoco con le sue dichiarazioni a fine match: "Ho ancora un anno di contratto, che è soprattutto una tutela economica per gli allenatori in caso di esonero. Sono convinto e fiducioso, possiamo crescere in futuro anche se queste partite vanno vinte". Non possiamo chiudere senza aver fatto grandi complimenti al cuore granata Antonino Asta ed ai suoi ragazzi under 18 per l'ottimo risultato al torneo di Viareggio. Finale conquistata e, nonostante la sconfitta per 2-1 (contro il Sassuolo!), tante ottime cose viste, che fanno ben sperare per un ritorno del vivaio granata ai tempi migliori. Ciliegina sulla torta, Alexsandru Capac miglior giocatore del Torneo. Allora la Scossa Granata c'è.