Salernitana-Torino: probabili formazioni, ultime news e dove vederla in tv e streaming

I probabili 11 di Juric e Nicola, le ultime novità sul match e dove poterlo vedere in tv e streaming

Alla ricerca della vittoria che manca da ormai più di due mesi, il Torino di Ivan Juric si troverà davanti, oggi alle 20:45 allo Stadio Arechi, la Salernitana dell'ex tecnico granata Nicola. Attualmente la Salernitana, reduce da una sconfitta, in classifica si trova al 20^ posto con 16 punti totalizzati, mentre i granata, reduci anch'essi da una sconfitta, si trovano all'11^ posto con 35 punti conquistati da inizio stagione. Di seguito, le probabili formazioni dei due tecnici, le ultime notizie sulla gara e dove poterla vedere in tv e streaming.

La gara che vale la 31^ giornata di Serie A tra Salernitana e Torino, sarà trasmessa sia da DAZN (clicca qui per fare l'abbonamento) che da Sky Sport. Nel primo caso sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.