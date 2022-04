Salernitana-Torino: i granata non vincono contro l’ultima in classifica dal 2019

Nelle ultime 5 partite contro le ultime della classe sono arrivate 3 sconfitte e 2 pareggi, l'ultimo successo nel 2019 contro il Chievo

Il Torino si prepara al prossimo turno di campionato in programma sabato 2 aprile all'Arechi contro la Salernitana, fanalino di coda del campionato, e c'è un dato interessante che da un lato accende un piccolo campanello d'allarme, ma dall'altro può essere un ulteriore incentivo per la squadra di Juric a non sbagliare l'appuntamento di Salerno: nelle ultime cinque partite giocate contro l'ultima in classifica (in solitaria), infatti, i granata non sono mai riusciti a trovare la vittoria, collezionando tre sconfitte e due pareggi. L'ultimo successo risale al 3 marzo 2019, quando la squadra allora allenata da Walter Mazzarri si impose per 3-0 sul Chievo (poi retrocesso) con reti di Belotti, Rincon e Zaza.