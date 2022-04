Salernitana-Torino, cerimonia in onore delle vittime della tragedia di Superga

I dettagli dell'iniziativa promossa che si terrà domani allo stadio Vestuti

In occasione di Salernitana-Torino, le dirigenze delle due squadre si incontreranno per omaggiare le vittime della tragedia di Superga. Lo riporta il sito Salerno Today, con i dettagli sulla manifestazione. Il club campano ricorderà in questo modo il giornalista salernitano Renato Casalbore e si unirà al Toro nel ricordo del Grande Torino.