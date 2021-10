Torino-Juventus, le ultime dai campi: granata in campo per il riscaldamento

Gli aggiornamenti in diretta dallo stadio "Olimpico-Grande Torino" per il derby tra granata e bianconeri

17.30 - I granata di Ivan Juric raggiungono i portieri per il riscaldamento

17.22 - Ora anche la Juventus è entrata in campo per il riscaldamento

17.16 - In campo per il riscaldamento Milinkovic-Savic, Gemello e Berisha

17.11 - Sono state diramate le formazioni ufficiali del derby della Mole. Ecco come scenderanno in campo i granata per sfidare i bianconeri