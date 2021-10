Il Derby LIVE! Torino-Juventus

Seguite con noi la diretta testuale del derby della Mole: fischio d'inizio in programma alle ore 18

Nella settima giornata di Serie A va in scena il derby della Mole. Il primo che il Torino affronterà sotto la guida di Ivan Juric, il primo anche per Massimiliano Allegri dopo il suo ritorno alla Juventus. I granata arrivano alla partita più calda della stagione con il sostegno dei tifosi, che ieri si sono radunati all'Olimpico per mostrare il proprio sostegno alla squadra e caricarla.