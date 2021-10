Torino-Juventus, Bremer: “Sappiamo che la Juve è forte, ma non temiamo nessuno”

Le parole dei protagonisti del derby della Mole in diretta dallo stadio Olimpico "Grande Torino"

Prima del fischio d'inizio del derby della Mole Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'approccio che avrò il Torino al match: "Non dobbiamo aspettare nessuna squadra. Sappiamo che sono forti, ma non possiamo temere nessuno". E infine su Juric: "Lui vede il calcio in un modo diverso, stiamo facendo un grande lavoro".