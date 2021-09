Torino-Lazio, Djidji nel prepartita: “Sto lavorando tanto per aver la fiducia”

Le voci a pochi minuti dalla gara dell'Olimpico-Grande Torino tra granata e biancocelesti

Tra poco scenderanno in campo Torino e Lazio (fischio d'inizio alle 18.30). Nel prepartita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Koffi Djidji. Di seguito le sue parole: "Sono arrivato dal Crotone con fiducia per poter tornare a giocare al Torino. L'allenatore ha provato tutti i ragazzi. Io ho lavorato tanto per prendere la fiducia. Io provo a dare tutto, in modo tale che possa venire il meglio per me, per la squadra e per l'allenatore".