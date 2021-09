Torino-Lazio, perché sì e perché no: due rivoluzioni a confronto

Sono passate soltanto cinque partite di campionato dall'ultima sfida tra Torino e Lazio, eppure le squadre che si affronteranno alle 18:30 sono radicalmente cambiate. I biancocelesti troveranno un Toro diverso rispetto a quello di Davide Nicola che conquistò la salvezza proprio grazie al pareggio strappato con i denti dall'Olimpico. Al timone, ora, ci sono due allenatori diversi, Ivan Juric e Maurizio Sarri: sarà una sfida piena di significato per entrambi. I granata vogliono un altro risultato positivo dopo le vittorie contro Salernitana e Sassuolo, Sarri e i suoi vogliono lasciarsi alle spalle le ultime tre partite senza vittorie tra campionato ed Europa League. Come di consueto, nell'avvicinamento alla partita, analizziamo i temi più importanti elencando due motivi per cui credere nel Toro e altrettanti per temere l'avversaria di turno, in questo caso la Lazio di Sarri.