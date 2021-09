Torino-Lazio, Juric nel prepartita: “C’è grande entusiasmo, ma non sarà facile”

Le voci a pochi minuti dalla gara dell'Olimpico-Grande Torino tra granata e biancocelesti

Tra poco scenderanno in campo Torino e Lazio (fischio d'inizio alle 18.30). Nel prepartita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Torino Ivan Juric. Di seguito le sue parole: "Arriviamo da due vittorie fatte bene. Ci servivano per prendere fiducia e confidenza. C'è grande entusiasmo e vogliamo fare un'altra grande partita". E ancora: "Imposto la partita sempre in modo uguale. La Lazio ha grandi giocatori sia dal punto di vista del motore sia da quello dei contrasti. Hanno anche tanta tecnica. Non sarà facile". E poi su Brekalo: "Tutti hanno bisogno di continuità, perché in tanti arrivano da situazioni non ideali, sia quelli che erano qui sia quelli che erano altrove. Tutti hanno bisogno della continuità per fare bene". Infine, su Pjaca: "Parte dalla panchina perchè è sempre stato a parte. Abbiamo perso Praet, che si è dimostrato importante per noi. I cinque cambi possono essere decisivi. L'altra volta sono stati decisivi, speriamo anche questa volta".