Udinese-Torino: probabili formazioni, news e dove vederla in tv e streaming

Le probabili formazioni di Udinese-Torino, le ultime news sul match e dove vederlo in tv e streaming

Beatrice Andreello

Oggi, domenica 6 febbraio, alle 18:00, il Torino di Ivan Juric affronterà l'Udinese di Cioffi alla Dacia Arena nella gara valida per la 24^ giornata di Serie A. Le due squadre sono entrambe reduci da un pareggio: rispettivamente, 1-1 contro il Sassuolo e 0-0 contro il Genoa. In classifica, i granata si trovano al 10^ posto con 32 punti (e una partita in meno, contro l'Atalanta), mentre i bianconeri sono al 15^ posto con 24 punti totali. Di seguito, le probabili formazioni, le ultime news sul match e dove poterlo vedere in tv e streaming.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese(3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto. All.: Cioffi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All.: Juric

CONFERENZA STAMPA

ULTIME NEWS SUL MATCH

DOVE VEDERE UDINESE-TORINO IN TV E STREAMING

La gara tra Udinese e Torino, valida per la 24^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (clicca qui per fare l'abbonamento). La partita tra i bianconeri e i granata sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Udinese-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

La telecronaca di Udinese-Torino su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

UDINESE-TORINO IN DIRETTA SU TORO NEWS

