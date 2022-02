Cioffi nel segno di Juric: da vice a capo allenatore, con la speranza di emularlo

Il confronto tra i due tecnici: Cioffi ha un passato in granata e spera di emulare la carriera di Juric

EX - Innanzitutto è un ex della partita di domenica alle 18 alla Dacia Arena. L’ex difensore ha esordito in Serie A all’età di 31 anni proprio con la casacca del Torino, quando l’allenatore era Alberto Zaccheroni. Bisogna tirare indietro il calendario fino all’estate 2006: fu in quella finestra di calciomercato che Cioffi venne acquistato dal club di Urbano Cairo per rinforzare la difesa. Non fu scelto casualmente Cioffi: era stato infatti grande protagonista della finale play-off contro il Mantova, segnando uno dei quattro gol del 4-2 a favore dei lombardi al “Martelli”, poi ribaltato dai granata sotto la Mole. Il passaggio di Cioffi dal Mantova al Torino non fu neutro e fece chiacchierare. Nello stesso tempo per Cioffi rappresentò un ulteriore crescita professionale dopo che soltanto nel settembre 2005 proprio con il Mantova aveva esordito in Serie B. In granata rimase una sola stagione: 20 presenze e anche un gol, prima di approdare all’Ascoli.