CuoreGranata, “Storie di professionisti con il Toro nel cuore” – M. Suigo

#CuoreGranata – “Storie di Persone e Professionisti con il Toro nel Cuore”: l'undicesimo episodio della rubrica a cura di Andrea Arena

Che cos’è #CuoreGranata “Storie di Persone e Professionisti con il Toro nel Cuore”? Questa rubrica è il luogo in cui noi tifosi del Toro ci incontriamo, ci riconosciamo e innalziamo il nostro senso di comunità. È il luogo dove pratichiamo l’#inclusione e apriamo le nostre braccia alla ricerca degli altri. È il luogo dove siamo un #gruppo sentendoci diversi, imperfetti e invincibili. È il luogo dove ritroviamo l’#energia da impiegare nel nostro cuore di tifosi. È il luogo dove cresce l’#impegno e vince il nostro bisogno di #riscatto. Il nostro esempio è il Grande Torino che, partendo dalle rovine di una guerra, con il duro lavoro e l’organizzazione, ha fatto nascere in Italia la prima società sportiva moderna e capace di gestire le risorse. Il primo passo è rimboccarsi le maniche, proprio come faceva il nostro Capitano Valentino Mazzola e volgere lo sguardo verso di noi.

In questa undicesima puntata Andrea Arena intervista Michelangelo Suigo, Executive Vice President – External Relations & Communication Director di Inwit Spa. Dal 1995 al 1999 ha lavorato al Senato della Repubblica come esperto di tecnica legislativa, occupandosi di telecomunicazioni, emittenza radiotelevisiva, industria, trasporti. In Vodafone Italia ha assunto ruoli di crescente responsabilità nell’area External Affairs, fino ad assumere il ruolo di Head of Governmental & Institutional Affairs, ricoperto fino a marzo 2019. In Leonardo Spa ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President Government Affairs fino al maggio 2020 per passare ad Inwit Spa, dove oggi ha la responsabilità delle attività di comunicazione, media relations, adv, brand, eventi, sponsorship, sostenibilità, lobbying, public affairs e advocacy e rappresentanza aziendale verso gli stakeholders istituzionali e media. Docente di Lobbying, Public Affairs e Comunicazione di Impresa nei principali Master - LUISS Business School, 24 ORE Business School, Università di Tor Vergata, Suor Orsola Benincasa - ed è anche componente del Comitato strategico della Lega Pro.