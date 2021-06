CuoreGranata, “Storie di professionisti con il Toro nel cuore” – G. Stratta

#CuoreGranata – “Storie di Persone e Professionisti con il Toro nel Cuore”: il tredicesimo episodio della rubrica a cura di Andrea Arena

Andrea Arena

Che cos’è #CuoreGranata “Storie di Persone e Professionisti con il Toro nel Cuore”? Questa rubrica è il luogo in cui noi tifosi del Toro ci incontriamo, ci riconosciamo e innalziamo il nostro senso di comunità. È il luogo dove pratichiamo l’#inclusione e apriamo le nostre braccia alla ricerca degli altri. È il luogo dove siamo un #gruppo sentendoci diversi, imperfetti e invincibili. È il luogo dove ritroviamo l’#energia da impiegare nel nostro cuore di tifosi. È il luogo dove cresce l’#impegno e vince il nostro bisogno di #riscatto. Il nostro esempio è il Grande Torino che, partendo dalle rovine di una guerra, con il duro lavoro e l’organizzazione, ha fatto nascere in Italia la prima società sportiva moderna e capace di gestire le risorse. Il primo passo è rimboccarsi le maniche, proprio come faceva il nostro Capitano Valentino Mazzola e volgere lo sguardo verso di noi.

Guido Stratta da ottobre 2020 è Direttore People and Organisation del Gruppo Enel. In precedenza, è stato Head of People Development e Senior Executives Business Partner del Gruppo, dove si è occupato di retribuzione, formazione e reclutamento.

È entrato a far parte del Gruppo Enel nel 2003, ricoprendo diverse posizioni nell'area HRO fino alla nomina a Responsabile delle Risorse Umane di Enel Green Power nel 2008. Successivamente è stato nominato Amministratore Delegato di Enel.SI e 3SUN, società del Gruppo che si occupa di sviluppo e commercializzazione di soluzioni di generazione distribuita nel campo del solare e dell'efficienza energetica.

Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1988 presso il Gruppo Italgas, dove ha ricoperto diversi incarichi nell'area HRO, tra cui Responsabile delle Relazioni Industriali e Remunerazione. Nel 2001 è entrato a far parte del Gruppo Wind dove ha ricoperto diversi incarichi tra cui Responsabile delle Relazioni Industriali e Responsabile della Direzione e Sviluppo.

Laureato con lode in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino. ha conseguito la laurea magistrale in Biologia Marina presso l'Università Politecnica delle Marche ed ha ideato, nel settore della solidarietà sociale, “il mare in tasca”, un progetto unico per "vivere il mare”.

Sono business partner di uno dei principali player internazionali nella formazione aziendale dove promuovo il cambiamento e il miglioramento delle prestazioni individuali e di squadra all’interno delle organizzazioni. Lo sviluppo delle competenze, la ricerca dell’empatia e la comprensione delle persone mi portano a vivere la vita e l’innovazione come fattori positivi e distintivi delle relazioni.

