Cremonese-Torino: probabili formazioni e ultime news sul match

Dopo gli anticipi del venerdì, oggi - sabato 27 agosto -, la 3^ giornata di Serie A Tim continua. Due sono le partite che alle ore 18:30 apriranno questo sabato di campionato: Juventus-Roma e Cremonese-Torino. Per i grigiorossi, al primo appuntamento stagionale davanti al proprio pubblico, sarà l'esordio nel nuovo "Zini". Di fronte ci sarà il Toro di Juric, voglioso di conquistare il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria con il Monza e il pareggio con la Lazio. Al momento, in classifica, la Cremonese è ancora ferma a 0 punti, mentre il Torino è a quota 4. Di seguito, un quadro generale sui probabili 22 giocatori che scenderanno in campo e le ultime notizie riguardanti la sfida.