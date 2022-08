Cremonese-Torino, le probabili formazioni: Linetty dal 1′, davanti Sanabria

Le possibili scelte di Juric e di Alvini in vista della partita di domani alle 18:30

Gualtiero Lasala

Dopo i quattro punti totalizzati nelle prime due partite, il Torino si prepara per la prossima sfida che sarà contro la Cremonese di Alvini in quel di Cremona (domani, ore 18.30). I granata devono fare i conti con l'assenza di Miranchuk, fermo fino ad ottobre per infortunio, ma rivedono Vojvoda che è tornato a disposizione del mister Juric. Il tecnico dovrebbe puntare ancora sul suo consueto modulo, il 3-4-2-1, contro il 3-4-1-2 degli avversari.

In difesa c'è ancora Buongiorno, Milinkovic in porta

La squadra di Juric vedrà in porta ancora Milinkovic-Savic, reduce da una buona partita contro la Lazio con interventi decisivi. Nella solita difesa a tre dovremmo quindi rivedere Buongiorno al centro, con Djidji a destra e Rodriguez a completare la fase difensiva come braccetto di sinistra. In ballottaggio con il giocatore italiano c'è Schuurs, che si candida per un posto ma al momento parte sfavorito. Juric, infatti, in conferenza stampa ha fatto capire che il suo inserimento sarà graduale.

In mezzo al campo ancora fiducia a Linetty

A centrocampo Juric dovrebbe confermare la coppia vista sia contro il Monza che contro la Lazio, avendo promosso entrambi i giocatori: i componenti dovrebbero essere quindi Ricci e Linetty, mentre sulle fasce potremmo vedere dei cambiamenti. A destra Lazaro scalpita, ma per il momento Singo è ancora il favorito nonostante la prova opaca contro la Lazio. A sinistra invece dovrebbe rivedersi Vojvoda dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per le prime due apparizioni, mentre Aina dovrebbe quindi partire dalla panchina.

Juric punta ancora su Vlasic

Coperta corta per il tecnico croato in attacco, dove dovrebbe schierare sulla trequarti Radonjic a sinistra, mentre a destra dovrebbe esserci ancora Vlasic. Come punta centrale Pellegri potrebbe entrare nel secondo tempo, perché il titolare dovrebbe rimanere comunque Sanabria.

Alvini si fida di Okereke

Il tecnico degli avversari, Massimiliano Alvini, dovrebbe quindi affidarsi al suo 3-4-1-2, con Radu in porta, Lochoshvli, Chiriches e Aiwu. A centrocampo dovrebbero esserci Pickel e Ascacibar, con Valeri e Ghiglione come esterni sulle fasce. Il trequartista dovrebbe quindi essere Zanimacchia, con Okereke e Dessers a completare la fase offensiva.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CREMONESE-TORINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Aina, Schuurs, Bayeye, Ilkhan, Lazaro, Lukic, Seck, Pellegri. Allenatore: Juric.

Ballottaggi: Buongiorno-Schuurs 55%-45%, Singo-Lazaro 60%-40%, Vojovda-Aina 55%-45%, Sanabria-Pellegri 60%-40%

Infortunati: Zima, Miranchuk

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Altri: Zaza, Edera, Verdi, Izzo

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Vasquez, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All.: Alvini. A disposizione: Sarr, Saro, Aiwu, Bianchetti, Sernicola, Buonaiuto, Baez, Ascacibar, Milanese, Quagliata, Ciofani, Di Carmine, Tsadyout.

Infortunati: nessuno

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno