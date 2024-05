LIVE Il 75esimo anniversario della Tragedia di Superga: inaugurato il Robaldo

La cronaca con tutti gli eventi della giornata di celebrazioni per il 75esimo anniversario dalla Tragedia di Superga

Cari lettori, quella di oggi è una ricorrenza molto sentita nel mondo granata. Noi siamo pronti a raccontarvi la lunga giornata di celebrazioni per il 75esimo anniversario dalla Tragedia di Superga in diretta, minuto per minuto (QUI il programma completo).