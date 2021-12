Bologna, Arnautovic ancora a parte: “Sinisa e il progetto mi hanno convinto”

L'attaccante austriaco non ha svolto l'allenamento con i compagni ed è in dubbio per la partita di domenica contro il Torino

Redazione Toro News

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic continua ad allenarsi in vista della partita contro i granata di Ivan Juric, gara in programma domenica 12 dicembre alle ore 12:30 all'Olimpico Grande Torino. La formazione emiliana, che vuole riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, ha svolto una seduta atletica e tecnico-tattica, ma a due giorni dalla trasferta di Torino, il tecnico rossoblù non sa ancora se potrà contare su Marko Arnautovic: l'attaccante austriaco è alle prese con un problema fisico e anche oggi ha svolto un lavoro differenziato.

Il giocatore rossoblù ha rilasciato un'intervista a LaGazzetta dello Sport, parlando inizialmente del desiderio di chiudere la propria carriera tornando a giocare in Italia dopo l'esperienza iniziale all'Inter: "Non si tratta di rivincita. La mia nuova carriera è iniziata allo Stoke, poi al West Ham. Periodo bellissimo in Inghilterra. Alla fine di quel periodo mi sono chiesto perché nessun top club mi chiamasse. Arrivarono proposte dalla Russia, dalla Turchia e dall'MLS ma dopo averne parlato con la famiglia decidemmo di non andare. Poi arriva la Cina - continua Arnautovic - e io presi la decisione di iniziare una nuova vita. Era tutto pronto per una vita super, poi è arrivata la pandemia e ho vissuto due anni da solo. E in estate mi sono detto: torno in Europa, voglio stare con i miei cari".

L'attaccante austriaco conclude parlando della sua attuale squadra, il Bologna, prossima avversaria del Torino: "Si sono fatti vivi a dicembre del 2020 ma io dissi di no perché dovevo terminare il percorso a Shanghai. Poi il Bologna si è rifatto vivo con un progetto, così si fa. Prima dell'Europeo ho sentito Mihajlovic e ho detto: è la mia squadra. Un club più grande? Non sono da panchina, io gioco".