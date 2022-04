Weekend estremamente positivo per le giovanili granata. L'Under 18 va a vele spiegate e si ripete in trasferta anche contro l'Empoli. L'Under 17 torna al successo col Pisa dopo un periodo complicato. Nel biennio Giovanissimi, pari a reti bianche per l'Under 16 contro l'Alessandria, mentre l'Under 15 trionfa nel suo confronto con i grigi.