Corriere Torino: “Juric alla prova Cremonese, nel 2019 gli fece uno sgambetto”

Il Torino si avvicina all'esordio stagionale in Coppa Italia. Domenica alle 21 la sfida alla Cremonese di Pecchia. Per Juric c'è un precedente che non ricorderà con piacere, come si legge sull'edizione odierna del Corriere di Torino: "L’ultimo ricordo a tonalità grigiorosse di Ivan Juric non è dei più piacevoli. Perché nel 2019, in una situazione molto simile a quella che vivrà domenica, un turno agostano di Coppa Italia (questo è il primo, quello era il terzo), la Cremonese fece uno sgambetto mica male al suo Verona: 1-2 al Bentegodi, reti di Castagnetti e Deli a rimontare l’iniziale vantaggio di Empereur". Sulla panchina dei grigiorossi ci sarà Fabio Pecchia, per il quale: "la gara di domenica avrà il sapore di un piccolo derby personale. Un’altra motivazione per tentare il colpaccio, ma del resto la sua Cremonese è abituata a proporre gioco e fare la partita. Sulla panchina grigiorossa il tecnico sta facendo bene: arrivato a inizio gennaio che la squadra era terzultima, l’ha portata ad una tranquilla salvezza".