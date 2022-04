La Gazzetta dello Sport: “Singo è pronto ad affrontare Theo sulla fascia”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

La super sfida con il Milan si avvicina, e sulle corsie esterne si prospetta una sfida ad alta velocità tra il granata Singo e il rossonero Theo Hernandez, come riportato su La Gazzetta dello Sport: "Stavolta però l’avversario diretto è Wilfried Singo: riuscirà il «cavallino» della Costa d’Avorio ad andare più forte degli avversari? E non è il solo interrogativo prepartita che agita le notti dell’allenatore granata. Juric ha ben chiara in mente la necessità di supportare la sua freccia non solo con la presenza alle sue spalle di un combattente qual è Armando Izzo ma pure con un presidio del settore centrale (toccherà a Lukic, probabilmente) dove potrebbe sfondare Theo, derogando dalla sistematica ricerca del fondo campo e concludendo invece i suoi inserimenti dalle retrovie con deviazioni nel mezzo che portino l’incursore francese nell’area torinista".