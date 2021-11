La Stampa: “Gianni De Biasi soddisfatto dal modo di giocare di Juric”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

La Stampa riporta un'intervista effettuata a Gianni De Biasi, ex allenatore del Torino, che anche se alla guida della panchina dell'Azerbaigian, riesce comunque a seguire le partite dei granata: si dichiara soddisfatto e colpito dal modo di giocare di Juric, ma contro lo Spezia di Thiago Motta - dichiara lui stesso - "probabilmente pensava inconsciamente di vincerla facile". In trasferta, il Toro ha conquistato solamente 4 punti da inizio campionato, ma nonostante questo l'ex granata De Biasi sostiene che il Toro sia una grande squadra in crescita e che sappia mettere in difficoltà anche altre grandi squadre - come ha già fatto con Milan e Napoli - . Le critiche a Juric sicuramente non sono mancate data la formazione finale con cui si è conclusa la partita, ma l'ex tecnico granata sostiene: "Secondo me non ha sbagliato formazione, le decisioni nascono da cosa un allenatore vede durante la settimana, ha provato a ripartire gli sforzi nel gruppo, gli è andata male. E non dimentichiamoci delle tante assenze. Il Toro al completo è un’altra squadra". Parole spese da De Biasi anche sul capitano Andrea Belotti, dopo la titolarità a La Spezia, e sulle due punte come modulo di gioco: "Mi aspettavo di più da Belotti, in queste sfide un giocatore come lui deve fare la differenza. Lui e Sanabria sono incompatibili, ma il gioco a due punte non è una cosa che escluderei".