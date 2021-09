Ansaldi festeggia il compleanno con la squadra, le foto

L'argentino ha deciso di festeggiare il suo compleanno insieme ai suoi compagni di squadra

Cristian Ansaldi compie oggi 35 anni. L'esterno di Rosario ha deciso di festeggiare il suo compleanno insieme ai suoi compagni di squadra, compresi quelli nuovi. Ma all'appello non può di certo mancare Ivan Juric con il suo staff. L'argentino ha scattato delle foto che ritraggono tutti i presente attorno al tavolo di un ristorante argentino in zona Quadrilatero Romano per festeggiare il numero 15 granata. Dunque, altro momento di svago per i granata dopo l'allenamento mattutino e la domenica libera concessa alla squadra dal tecnico croato.