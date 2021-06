Social, Armando Izzo ha approfittato del tempo libero per darci un taglio

Il difensore granata ha deciso di cambiare look tagliandosi i capelli a zero

Nuovo look per Armando Izzo. Il numero 5 granata è uno dei pochi giocatori del Torino a essere rimasto nel capoluogo piemontese, rinunciando a dei giorni di vacanza subito dopo la fine del campionato. Ma tra tra un allenamento e l'altro, il difensore granata ha deciso di cambiare look, tagliandosi i capelli a zero.