Torino-Fiorentina 4-0, la dedica a Rincon. Lui ringrazia: “Orgoglioso”

L’ormai ex granata reagisce sui social al saluto dei compagni

Dopo la roboante vittoria del Torino contro la Fiorentina, c’è spazio anche per i ringraziamenti per Rincon: infatti Mandragora, Rodriguez e Sanabria hanno voluto festeggiare il quarto gol facendo il gesto del "generale", emulando Tomas Rincon, appena trasferitosi alla Sampdoria. L'ormai ex giocatore del Torino ha risposto ai suoi amici, ringraziandoli: "Grazie fratelli, mi fate sentire orgoglioso. Vi voglio bene". Un bel gesto da parte di tutti: anche se le squadre cambiano, i rapporti restano. Rincon resterà sempre legato al Torino e ai suoi compagni.