Verona-Torino 0-1: gran gol di Brekalo, granata avanti all’intervallo

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco al Bentegodi

LE SCELTE - Possibilità di scelta decisamente ridotte per Juric, che specialmente in difesa e sugli esterni ha gli uomini quasi contati. In assenza di Bremer e Buongiorno c'è dunque Zima a guidare la retroguardia, con Izzo e Rodriguez ai suoi fianchi. Sulla corsia di destra, out Singo per infortunio, si rivede Aina, sul versante opposto c'è ancora Vojvoda. In mezzo al campo rientra Lukic, che ha scontato il turno di squalifica e torna dunque a riprendersi un posto in mediana. Al suo fianco la spunta Ricci, che vince il ballottaggio con Mandragora e Pobega. In avanti spazio a quello che si può definire il tridente titolare: Praet e Brekalo a supporto di capitan Belotti. Il Verona di Tudor risponde con il solito 3-4-2-1 con Simeone come riferimento e la coppia Lasagna-Caprari sulla trequarti.