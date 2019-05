Bologna, parla Fenucci: “Difficile tenere Lyanco, faremo un tentativo”

Conferenza stampa di fine stagione in casa Bologna, con il presidente Saputo che ha parlato delle intenzioni per il futuro del club. Nel corso dell’incontro con i media è intervenuto anche l’amministratore delegato dei felsinei Claudio Fenucci, che ha parlato del futuro di Lyanco. Il brasiliano è stato ceduto a gennaio in prestito secco ed il futuro del giocatore dipende dunque esclusivamente dal Toro. “Lyanco? Non è un’operazione semplice, ma faremo un tentativo per provare a trattenerlo” ha detto Fenucci, argomentando ulteriormente: “Il giocatore si è trovato bene qui, ma rispetteremo la volontà del Torino”.