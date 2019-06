Calciomercato: Pecini-Samp, ritorno possibile. Lecce e Udinese su Saponara

Il contratto con i giallorossi scade ufficialmente nel 2022 ma in casa Roma non tutti sono davvero convinti che Lorenzo Pellegrini siederà ad agosto sulla panchina di Fonseca. Al momento il 22enne è interessato solo alla nazionale ma l’agenda del suo agente è invece molto più fitta: negli scorsi giorni è volato a Londra, dove Tottenham e Arsenal non sembrano impensierite dalla clausola da 30 milioni pendente sul giocatore, e a breve avverrà l’incontro nella capitale per verificare se sussistono i presupposti per restare alla Roma. A fare da sfondo alla trattativa rimane inoltre l’Inter di Antonio Conte.

