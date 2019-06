Torino, De Luca pronto a tornare alla base: e se il ds fosse Bava…

Il Torino riflette molto sul calciomercato, sulle operazioni possibili sia in entrata che in uscita. Ancora una volta, da Bormio in poi, sarà sempre Walter Mazzarri ad avere un’importante voce in capitolo acquisti e cessioni. Tra i giocatori che tornano alla base e che potrebbero essere messi almeno inizialmente a disposizione del tecnico c’è Manuel De Luca, che torna dall’Alessandria con un bottino totale di 12 reti ed un assist, sicuramente un bottino interessante per un giocatore che ha vissuto la prima vera stagione intera lontano da Torino.

BAVA – La notizia più probabile per il Toro è che Massimo Bava diventi il nuovo ds dopo le dimissioni di Petrachi, e questo potrebbe essere un punto a favore di De Luca. Infatti l’attaccante è stato uno degli acquisti più onerosi del settore giovanile per Bava, che – avendolo prelevato per 150mila euro dal Sudtirol tra il 2014 e il 2015 – crede molto nel giocatore e potrebbe spingere per portarlo a Bormio nel ritiro pre-stagione. Tutte le valutazioni del caso potrebbero essere fatte poi al termine della preparazione.

BORMIO – Nel corso del ritiro, De Luca avrebbe non solo la possibilità di allenarsi con i granata reduci da un’ottima stagione, ma avrebbe anche la chance di mettersi in mostra per cercare di impressionare Mazzarri. In ogni caso, il destino di De Luca sarà materia da trattare con attenzione: l’attaccante ha un contratto sino al 2021 con la società di via Arcivescovado e in questa stagione ha dimostrato doti non da trascurare.