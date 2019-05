Calciomercato Torino, il Corinthians riscatta Avelar per 1.5 milioni

Danilo Avelar ha trovato la sua giusta dimensione al Corinthians. Il terzino sinistro brasiliano, tornato in patria nell’estate 2018 dopo anni di calcio europeo, si è affermato come protagonista in patria, vincendo il campionato Paulista e trovando grande continuità. Per questo il club brasiliano ha deciso di riscattare il suo cartellino dal Torino, per una cifra di 1.5 milioni di euro. Avelar saluterà dunque a titolo definitivo il club granata.

Lo aveva salutato di fatto già due anni fa, quando si accasò in prestito con diritto di riscatto (poi non esercitato) all’Amiens in Ligue 1. In granata, il brasiliano non ha avuto fortun: dal 2015 al 2017 ha accumulato solo 11 presenze tra campionato e Coppa Italia, a causa di un calvario dovuto a un doppio infortunio al ginocchio che lo tenne fuori per molti mesi. Infortunio superato e fortuna professionale trovata in patria: Danilo Avelar sarà a titolo definitivo del Corinthians.