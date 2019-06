Calciomercato, idee chiare e tempo a disposizione: Toro, non c’è fretta

Blindare tutti e aggiungere due o tre innesti che alzino la cifra tecnica della rosa: è questa la ricetta del calciomercato granata. Mazzarri e Cairo, in attesa dell’annuncio del nuovo direttore sportivo, hanno tutto il tempo a disposizione per valutare i profili giusti da inserire in squadra. A meno di clamorose sorprese o partenze inaspettate, il Torino deve completare due reparti: la trequarti e l’out sinistro.

Per quanto riguarda l’esterno sinistro, la questione non è solo prettamente numerica: Ansaldi, Aina e De Silvestri non sono sufficienti a completare il reparto. La dimostrazione è avvenuta nel corso dell’anno in cui Mazzarri ha dovuto ruotare gli interpreti a causa degli infortuni (per ultimo quello di Ansaldi) adattando in qualche occasione anche Parigini e Berenguer.

Sulla trequarti al Torino manca un giocatore di fantasia: che sia un esterno o una seconda punta pura, serve una fonte di gioco diversa da Falque per dare più soluzioni al reparto offensivo e per servire meglio Andrea Belotti. Falque è stato a lungo assente nell’annata che si è appena conclusa, Baselli e Lukic non sono trequartisti veri e propri, bensì mezze ali di inserimento e per questo è da valutare una seconda punta pura.

Insomma, gli obiettivi sono chiari ma i granata non hanno ancora un direttore sportivo ufficialmente operativo e, cosa più importante, non hanno bisogno di fare rivoluzioni. Per questo motivo Mazzarri e Cairo si guardano intorno per valutare con lucidità e calma i profili ideali, con la consapevolezza di avere una rosa in ogni caso già costruita nelle parti essenziali per il ritiro di Bormio.