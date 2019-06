Torino, UFFICIALE: Djidji riscattato dal Nantes

Come ampiamente preannunciato, il Torino riscatta Djidji dal Nantes. E’ il club francese ad annunciarlo con un comunicato sul proprio sito ufficiale, che recita: “Prestato in questa stagione al club italiano del Torino FC, Koffi Djidji, 26 anni, proseguirà la sua carriera con la settima classificata della Serie A. Infatti, il Torino ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per trattenere il giocatore formato al Nantes”.

Ancora la nota del Nantes: “Arrivato in riva all’Erdre all’età di 5 anni, Djidji ha disputato 111 partite con la maglia gialloverde. Il Nantes FC gli augura un buon proseguimento di carriera, ma anche un pronto recupero dal suo infortunio al ginocchio di fine aprile. Grazie Koffi!”

Il comunicato non precisa la cifra del riscatto, che tuttavia ammonta a 3.5 milioni di euro.