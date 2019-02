Torino-Atalanta, i convocati di Gasperini: non c’è il Papu Gomez

Sono 20 i calciatori convocati da Gianpiero Gasperini per il match in programma domani alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Non ce l’ha fatta a recuperare per la sfida il Papu Gomez che non compare tra i convocati per la partita.

Di seguito la lista dei convocati:

Berisha E, Gollini, Rossi F, Ibanez, Castagne, Hateboer, Palomino, Djimsiti, Mancini G, Reca, Gosens, Masiello A, Toloi, Freuler, Pasalic, Ilicic, Pessina, Kulusevski, Zapata D, Barrow.