Qualificazioni Euro 2020: Moldavia-Andorra 1-0, Damascan titolare in Nazionale

Termina con una vittoria per la Moldavia la terza sfida del Gruppo H di qualificazioni all’Europeo 2020 tra la nazionale del granata Damascan (partito dal 1′) e Andorra, giocata allo Stadionul Zimbru.

LA GARA – Sostanziale dominio della formazione di casa (assoluta padrona del campo con percentuali di possesso palla superiori del 70%), che passa in vantaggio all’ 8′ con Igor Armas. Poi dal 47′ la Moldavia resta in 10, cioè da quando Ionita si fa espellere dal terreno di gioco per somma di ammonizioni. Sono questi due gli episodi più interessanti della gara: il granata Damascan, malgrado qualche buono spunto, non riesce a trovare la rete personale, disputando però nel complesso una gara ordinata. Il prossimo impegno della formazione di Spiridon sarà l’11 giugno contro l’Albania.

MOLDAVIA-ANDORRA 1-0, IL TABELLINO

Moldavia: Koselev, Reabciuk, Armas, Efros, Ionita, Carp, Ginsari, Jardan, Antoniuc, Suvurov, Damascan.

Andorra: Gomes, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Vieira, Alaez, San Nicolas, Cervos, Rubio, Llovera.

Reti: 8′ Armas

Espulsi: Ionita al 47′