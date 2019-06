Berretti, Capriolo: “Convinti dei nostri mezzi ma dobbiamo giocare con serenità”

La Berretti granata ci riprova: dopo la sconfitta dello scorso anno in finale contro il Sassuolo, la squadra di Max Capriolo proverà (domani alle 16.00 a Novarello) a conquistare lo scudetto Berretti contro l’Inter. I granata sono reduci da una stagione da record, in cui hanno vinto il proprio girone con undici punti di distacco dalla seconda in classifica. Ora l’ultimo ostacolo è l’Inter e Capriolo ha presentato così la sfida:

“Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare una squadra forte come l’Inter, nonostante abbia avuto qualche difficoltà nel proprio campionato: ci possono essere mille variabili, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Siamo consapevoli di aver fatto bene la nostra stagione e di aver preparato al meglio questa sfida. Per questo, dobbiamo giocare e vivere questa finale con massima serenità, anche se è normale che i ragazzi possano sentire qualche pressione in più, ma d’altronde anche i ragazzi dell’Inter sono nella nostra stessa condizione. Nei playoff siamo arrivati primi in un triangolare difficilissimo, ottenendo inoltre un pareggio esterno contro l’Atalanta: una squadra che schiera diversi Primavera. Senza dubbio, ora siamo più convinti dei nostri mezzi”