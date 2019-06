Berretti Torino, da Moreo a Enrici: i profili per la Primavera 2019/2020

La Berretti ha portato a casa l’undicesimo Scudetto della storia granata, ma il vero fine di questa categoria è preparare i giocatori per la Primavera: il giorno dopo il trionfo di Novarello, dunque, esaminiamo quali sono i profili in predicato di fare il salto di categoria nella prossima stagione, partendo da chi l’aria di Primavera l’ha già respirata in questa stagione. Sono pochi, in realtà: Coppitelli in quest’annata ha puntato soprattutto sui giocatori nati nel 2000, attingendo molto limitatamente al gruppo di Capriolo. Tuttavia l’esperienza maturata da questa squadra rivelatasi vincente fa sì che molti ragazzi del 2001 abbiano la legittima speranza di essere promossi nella categoria superiore nella prossima stagione.

